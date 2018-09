Conselho de Ministros aprovou pagamento de indemnizações compensatórias de 13,4 milhões de euros para o Teatro D. Maria II e de 14,7 milhões para o Teatro São João.

O Conselho de Ministros aprovou hoje o pagamento de indemnizações compensatórias no valor de 13,4 milhões de euros (ME) para o Teatro D. Maria II e de 14,7 ME para o Teatro São João, relativas ao triénio 2018/2020.



Segundo o comunicado distribuído no final da reunião, foi ainda aprovada a indemnização compensatória, no valor de 51,4 milhões de euros, para o Organismo de Produção Artística (OPART), que reúne o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado.



Aos valores a transferir "acrescem verbas anuais a definir no Orçamento do Estado", prevê a resolução.



Para o Governo, as transferências asseguram a "prossecução da sua missão nas áreas do teatro, da música e da dança, em cumprimento do objectivo" da valorização dos teatros nacionais como "pólos de criação nacional".