"Aquilo que saiu deste plenário por parte dos sindicatos é uma grande vitória para os seus representantes e uma derrota dos trabalhadores", considerou André Matias de Almeida, da ANTRAM, após saber que os motoristas de matérias perigosas tencionam manter a greve no dia 12 de agosto. "O que sai do plenário é a prova provada de que o Governo deve recorrer à requisição civil preventiva."





O SNMMP afirmou hoje que manteria a greve enquanto não tivesse resposta da ANTRAM. "A ANTRAM não tem resposta para dar quando [motoristas] não apresentaram nenhum documento ao Governo. A Antram está disponível para discutir o que foi negociado. Não há documento assinado, não o revelam aos seus trabalhadores.""Apelamos a que seja negociado [o acordo] assinado. Não há mais nada que os empregadores possam fazer", defendeu, indicando depois que os empregadores estão a passar pelo terceiro ano seguido de decréscimo de resultados."A greve de 12 de agosto é "uma greve ao País, e aos portugueses", afirmou. "A ANTRAM lamenta muito o nível do conflito laboral."Segundo a ANTRAM, o proposto aos sindicatos é o "maior aumento da História desde o 25 de abril". "Ao longo de todas as reuniões, o sindicato negociou com postura de chantagem."