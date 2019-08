O ministro da Administração Interna apelou esta tarde a uma gestão "criteriosa da utilização de combustível", a cumprir por todos os portugueses e às "deslocações absolutamente indispensáveis por razões pessoais e atividade económica".Porém, Eduardo Cabrita garantiu que não faltará combustível: "Não temos problemas de reservas, mas de distribuição." Sobre a intenção de manter a greve, manifestada depois do plenário dos sindicatos de motoristas de matérias perigosas, o ministro disse: "Esperamos que sejam encontradas soluções com a máxima brevidade, para manter a liberdade de circulação e a garantia de serviços fundamentais."Cabrita defendeu que a segurança estava garantida e recordou que os sindicatos afirmaram que os serviços mínimos iam ser cumpridos. Só em segundo lugar é considerada a resposta dada por GNR, PSP e Forças Armadas.O Governo fez um levantamento das necessidades de várias áreas, como Agricultura, Saúde e Segurança Social. Foram indicados veículos que irão receber um dístico produzido pela Casa da Moeda, com um holograma que impede a falsificação. "Temos já 20 mil emitidos pela Casa da Moeda (…) e vamos ter mais 30 mil nos próximos dias.""Está já ativa a plataforma tecnológica entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e da ANEPC em que qualquer entidade pública ou privada, invocando justificação com entidade beneficiária, pode solicitar o reconhecimento [para aceder à REPA destinada aos veículos prioritários] e a ANEPC tem 24 horas para autorizar ou não o acesso à rede prioritária", explicou o governante.