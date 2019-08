Todos os postos de emergência para abastecer na crise dos combustíveis Mapa interativo Só nos postos de abastecimento que integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) é garantido que não vai faltar combustível durante a greve dos motoristas que arranca a 12 de agosto. Veja abaixo quais os postos que estão incluídos nesta rede de emergência. patrocinados

Já não dá para abastecer? Há um site que lhe dá a resposta À medida que o país se vai preparando para a greve dos transportadores de matérias perigosas, com início previsto para 12 de agosto, vão surgindo ferramentas para ajudar os portugueses a saber em que postos ainda vão podendo encher os seus depósitos. E esta estará atualizada em tempo real no seu smartphone.

Greve dos motoristas: pode guardar combustível em casa? Caso não seja desconvocada, a greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias começa já na próxima segunda-feira, 12 de agosto. E não tem data para acabar. Se uma das formas que pretende utilizar para se precaver é ter combustível de reserva, saiba que há um limite definido por lei - que dá direito a multa se não for respeitado.

DECO dá cinco dicas para consumidores enfrentarem crise dos combustíveis Para os consumidores enfrentarem a greve dos motoristas, que pode potenciar uma crise de combustíveis, a DECO fez uma lista com cinco dicas. - Dinheiro , Sábado.

Um saco de plástico cheio de gasolina? Já aconteceu, mas não em Portugal Imagem que está a ser partilhada nas redes sociais como reação à greve dos combustíveis já corre a internet desde 2015. - Site , Sábado.

Arrancou a greve que mais preocupações criou nos últimos anos: a dos motoristas de matérias perigosas. Sem fim à vista, levou os portugueses a fazer fila em bombas de combustível armazená-lo em jerricãs . A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas ( SNMMP ) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias ( SIMM ), a que se associou o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).Os motoristas reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% , racionou os abastecimentos de combustíveis e declarou crise energética até às 23:59 de 21 de agosto, que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.Quando for abastecer o carro durante a greve, não se esqueça dos limites nas bombas de combustível que ficam fora da Rede de Emergência: os veículos ligeiros só podem abastecer no máximo 25 litros de combustível e os pesados 100 litros.Antes de partir, saiba em que postos de combustível pode atestar o carro com este mapa interativo, que detalha todo o território:E será que a bomba de gasolina onde tenciona ir tem combustível? Descubra no site que atualiza a informação sobre a falta de combustível, criado pela VOST Portugal:O receio de ficar sem gasolina ou gasóleo pode levá-lo a querer guardar combustíveis em casa. Mas tem que cumprir as regras ou leva multa:A DECO emitiu ainda vários conselhos para os dias que se avizinham:E antes da greve, surgiu uma imagem nas redes sociais que alude a uma forma muito ilegal de guardar gasolina. Mas não foi captada em Portugal.