António Mendonça Mendes: “Não há linhas vermelhas nas negociações” para o Orçamento

Numa altura em que os parceiros habituais do Governo no Parlamento vieram dizer que estão decididos a votar contra a proposta do Governo "tal como está", António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos fiscais garante que o Governo está pronto para as negociações, "sem linhas vermelhas" e sem "dramatizar qualquer tema".





António Mendonça Mendes Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

"Tudo está em negociação até tudo estar fechado, não há nada no Orçamento do Estado que não esteja em negociação", sublinhou, acrescentando que "temos tido negociações sempre muito produtivas e que fizeram sempre com que os orçamentos fossem melhores quando saíram da Assembleia da República. Encaramos com toda a naturalidade".



