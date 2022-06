As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

António Costa falha comemorações do 10 de Junho por motivos de saúde

O primeiro-ministro, António Costa cancelou a sua participação nas comemorações do 10 de Junho em Braga e em Londres por motivos de saúde, entre sexta-feira e sábado, de acordo com um comunicado do gabinete de António Costa.



António Costa

"O gabinete do primeiro-ministro informa que o primeiro-ministro não poderá estar presente nas Comemorações Oficiais do 10 de Junho por motivos de saúde", refere o comunicado.

Fonte do executivo adiantou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi informado sobre esta decisão, após "aconselhamento médico".

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Já na quarta-feira, António Costa tinha cancelado todos os pontos da agenda oficial, nomeadamente a deslocação à feira de agronomia de Santarém.Contacto pelo CM o gabinete de António Costa recusou adiantar mais pormenores sobre o motivo que levou o primeiro-ministro a cancelar a agenda pelo segundo dia consecutivo.