a fazer um grande esforço em abril para recuperar a liberdade em maio". Momentos depois de uma declaração do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , à saída da reunião no Infarmed sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, o chefe de Governo apelou à precaução na leitura dos dados atuais.

"Temos de conviver de forma socialmente aceitável com o novo coronavírus", defendeu, tal como Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que, apesar de não haver vacina prevista até ao verão do ano que vem, tal não vai significar que os portugueses ficarão em casa até lá. Porém, recordou: "cada vez que tirarmos uma medida temos de garantir que não há descontrolo".Por outro lado, sobre os números dos trabalhadores em layoff, o chefe do Governo explicou que "o conjunto de empresas que requereram layoff tem nos seus quadros de pessoal cerca de um milhão de pessoas", mas não quer dizer que todas estas pessoas sejam abrangidas por esse sistema.O número de mortes em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus subiu, esta quarta-feira, para os 599, tendo sido registadas 32 vítimas mortais nas últimas 24 horas (uma subida de 5,6%).O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 643 novos casos de covid-19 , subindo o total de infetados para 18.091 (um crescimento de 3,7%).De acordo com a DGS, o número de recuperados passou para 383 (mais 36). Nos cuidados intensivos estão 208 doentes, menos 10 que nas últimas 24 horas, de um total de 1200 hospitalizados.Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 150.804 casos suspeitos, dos quais 4.060 aguardam resultado dos testes. A DGS regista também 26.144 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde (mais 2.879 do que na terça-feira).O relatório da situação epidemiológica indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (339), seguida pelo Centro (136), pela região de Lisboa e Vale Tejo (111) e o Algarve, com nove mortos. A região Norte continua igualmente a registar o maior número de infeções, totalizando 10.751, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.102 casos, da região Centro (2.629), do Algarve (295) e do Alentejo com 155 casos.