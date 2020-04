"desaceleração que pode parecer lenta mas é cada vez mais consistente" e uma "redução do que se pode chamar projeção ou propagação do vírus". Relacionado António Costa: "É em abril que se conquistam as liberdades para a vida"

"Abril está e vai correr bem e maio vai ser progressivamente diferente", reforçou.





dia 28 de abril haverá uma nova reunião de balanço e também para "decidir em relação ao futuro imediato".





não significa correr riscos contraditórios com o caminho que tem sido seguido até aqui" e, como tal, será "incompatível com fenómenos de massas".

O número de mortes em Portugal devido à pandemia do

subiu, esta quarta-feira, para os 599, tendo sido registadas 32 vítimas mortais nas últimas 24 horas (uma subida de 5,6%).

O boletim epidemiológico da

(DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 643 novos casos de

, subindo o total de infetados para 18.091 (um crescimento de 3,7%).

De acordo com a DGS, o número de recuperados passou para 383 (mais 36). Nos cuidados intensivos estão 208 doentes, menos 10 que nas últimas 24 horas, de um total de 1200 hospitalizados.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 150.804 casos suspeitos, dos quais 4.060 aguardam resultado dos testes. A DGS regista também 26.144 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde (mais 2.879 do que na terça-feira).

O relatório da situação epidemiológica indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (339), seguida pelo Centro (136), pela região de Lisboa e Vale Tejo (111) e o Algarve, com nove mortos. A região Norte continua igualmente a registar o maior número de infeções, totalizando 10.751, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.102 casos, da região Centro (2.629), do Algarve (295) e do Alentejo com 155 casos.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta semana que o combate à pandemia de covid-19 em Portugal continua a seguir uma "evolução positiva", vendo-se uma"Se abril correr até ao fim como esperamos, então em maio os portugueses vão começar a habituar-se à ideia de conviverem socialmente com a realidade de um vírus que foi vencido naquilo que representava de um risco grave, ou, mesmo no início, gravíssimo, para a sociedade portuguesa, e passa a ser um dado da vida do dia a dia", disse Marcelo. "A transição terá que ser feita com precaução, com a mesma seriedade, de proteção saniatária, de distanciamento, mas com uma retoma progressiva da vida social e económica", acrescentou, lembrando que já tinha dito que era preciso ganhar o mês no decorrer deste."Começa a ver-se a luz ao fim do túnel", disse Chefe de Estado, assumindo, porém, que "tudo se encaminha para uma renovação imediata do estado de emergência, a apontar já para a realidade de maio". Marcelo revelou, também, que noQuestionado sobre as cerimónias do 13 de maio, em Fátima, que reúnem centenas de milhares de fíeis católicos, Marcelo frisou que o próximo mês "

Surgido em dezembro na China, o novo coronavírus já fez quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Os Estados Unidos são o país que regista atualmente o maior número de mortes, 26.059, e de casos de infeção, mais de 600 mil.