António Costa e a exclusão do Chega das reuniões. 'Nesta fase estão as forças que nos pareceram essenciais'

"Vamos continuar a dialogar com os diferentes setores e nesta fase estão as forças que nos pareceram essenciais para esta fase da governação", justifica o primeiro-ministro."Estas audições são de preparação da legislatura e de olhar para as prioridades e aí não há pontos de convergência com o Chega. Agora quando forem matérias de governação, como a pandemia, sempre ouvimos os partidos eleitos e aí esteve sempre o Chega", aponta.Sobre a composição do novo Governo, António Costa garante que não tem ainda os convites feitos. "Temos um Governo em plenas funções. Só dia 23 é que se dará posse a um novo Governo e só nessa altura farei convites."Costa mantém que o Governo será mais "enxuto", mas ainda "não tem a estrutura definida". Aliás, "estas reuniões serão utilizadas também para isso", adianta o governante.Sobre o regresso dos debates quinzenais, António Costa sublinha que "está disposto a ir à Assembleia sempre que for chamado". "A Assembleia da República é soberana sobre essa matéria", acrescenta, sublinhando que estava contra o modelo e não a periodicidade do anterior modelo. "Estava desenhado para ser um duelo e não uma fiscalização efetiva da atividade do Governo. Mas o Governo toca a música que lhe mandarem tocar e nessa matéria a Assembleia da República é soberana."António Costa admite ainda que as conversas de hoje podem incluir discussão do Orçamento do Estado, mas não se esgotarão no dia de hoje. "Haverá seguramente mais negociações nesta matéria e estamos abertos para incluir alterações que estavam já previstas para a especialidade."