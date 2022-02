Tiago Sousa Dias anunciou a sua saída num texto onde afirma: "Não abdico da liberdade de pensar por mim e de apenas me dedicar ao que verdadeiramente me motiva".

Secretário-geral do Chega demite-se

O secretário-geral do Chega, Tiago Sousa Dias, anunciou esta quarta-feira a demissão do cargo. "Não há dramas. Não há gravidades. Não há querelas pessoais", assegura o antigo dirigente do partido.