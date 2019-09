Antigo cinema em Lisboa vai virar hotel de sete pisos

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, em reunião privada do executivo, o licenciamento da obra de construção de um hotel na freguesia de Arroios, onde funcionou o antigo cinema Pathé, com os votos favoráveis apenas do PS.Os socialistas, que não obtiveram maioria absoluta nas últimas eleições autárquicas (2017) e firmaram um acordo de governação do concelho com o BE, conseguiram aprovar esta proposta com a abstenção do PSD, tendo os restantes partidos votado contra (BE, PCP e CDS-PP).Segundo a proposta, o novo hotel terá capacidade para 67 quartos, prevendo-se a "demolição total da construção existente" e a construção de um edifício com sete pisos e dois pisos em cave.No local, na Rua Francisco Sanches, chegou a funcionar o cinema "Páthe", que encerrou em meados da década de 80. Posteriormente, naquele espaço chegou ainda a existir uma discoteca, que acabaria também por fechar.Atualmente, o edifício onde já funcionou o cinema Pathé encontrava-se devoluto.Em declarações à agência Lusa após a reunião, o vereador do BE, Manuel Grilo, defendeu o seu voto contra com o facto de "ainda não ter sido distribuído o estudo sobre a capacidade hoteleira da cidade", acrescentando que o edifício foi representativo daquela época e que agora deixará de haver naquela zona da cidade "qualquer referente relativamente aquilo que foi o passado".No mesmo sentido, a eleita do PCP Ana Jara destacou a necessidade do estudo sobre a capacidade turística da capital, considerando também que o edifício "vai ser demolido e poderia ser recuperado".Já o vereador do CDS-PP João Gonçalves Pereira argumentou que o projeto prevê a criação de um piso recuado, algo que, segundo os regulamentos municipais aprovados, só pode acontecer no caso de os prédios confinantes também terem pisos recuados, "o que não é o caso".Por outro lado, João Pedro Costa, do PSD, afirmou que o edifício onde funcionava o cinema "está a apodrecer", não tendo "qualquer viabilidade económica"."Se pudesse escolher, preferia habitação, mas hotelaria também é bem-vinda em Lisboa", disse.O executivo camarário aprovou também na reunião de hoje um investimento de 1,4 ME para melhorar as condições de acessibilidade do Bairro das Furnas, com a construção de elevadores.Na sessão, a Câmara de Lisboa aprovou ainda submeter à assembleia municipal a transferência de competências à autarquia no domínio da saúde.