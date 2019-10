Iniciativa Liberal e Chega com votos suficientes para ter subvenção estatal

Com 39 freguesias por apurar, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega já têm votos suficientes (mais de 50 mil) para terem direito à subvenção estatal. O Chega tem mais de 59 mil votos e a Iniciativa Liberal tem mais de 54 mil.No entanto, a Iniciativa Liberal já tinha dito que iria abdicar da sua subvenção estatal caso viesse a ter direito a esta. "A Iniciativa Liberal no seu programa propõe uma redução substancial das verbas destinadas à subvenção pública de campanha e também uma alteração no tipo de despesas que essa subvenção pode pagar", anunciou o partido na semana que passou.O Estado paga uma subvenção aos partidos que tenham mais de 50 mil votos nas legislativas, mesmo que não consigam eleger um deputado para o Parlamento.