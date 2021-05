Carmo Afonso: a nova arma contra Ventura e o Chega

Advogada de causas (e de esquerda), entrou na luta pela ilegalização do partido ao juntar-se ao processo iniciado por Ana Gomes no Tribunal Constitucional.

João Nabais diz à SÁBADO que não se recorda por que razão, há mais de 20 anos, contratou Carmo Afonso para o seu escritório, "mas certamente foi porque ficámos com boa impressão dela, senão, não tinha sido escolhida".



Saída da Universidade Católica, Carmo Afonso inscreveu-se na Ordem e conseguiu como patrono um peso pesado da barra nacional, que na altura estava num dos seus processos mais mediáticos: o caso das FP-25, nomeadamente o julgamento dos chamados crimes de sangue. "Fui advogado de vários réus, nomeadamente do Otelo Saraiva de Carvalho, e a Carmo Afonso teve uma participação nesse processo como estagiária", recorda.



Carmo Afonso acabaria por sair do Direito Penal e ir para Civil, Laboral e Comercial. Na altura, como hoje, era uma mulher de esquerda. "É completamente coerente com aquilo que eu conhecia dela", recorda Nabais.