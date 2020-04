No passado domingo, chegaram a Lisboa mais 144 ventiladores vindos da China, doados pela empresária taiwanesa Ming-Chu Hsu, dona da Reformosa, empresa com diversos projetos imobiliários de luxo em Lisboa e em Cascais. O donativo foi partilhado com as autarquias da Área Metropolitana de Lisboa, tendo cabido ao Ministério da Saúde a distribuição dos ventiladores pelos hospitais da Grande Lisboa, apesar de a maioria dos casos de infeção do novo coronavírus se verificar no norte do País.A distribuição dos ventiladores suscitou protestos do presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) há cerca de duas semanas. A Galp doou 29 ventiladores que, segundo o Hospital de Santo António, no Porto, seriam distribuídos por hospitais da zona Norte, a mais afetada do país. No entanto, acabaram por ser enviados para Lisboa. Aquela unidade denunciou que os 29 ventiladores teriam sido "desviados" para Lisboa. Face à denúncia, o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, enviou um pedido de esclarecimento ao Ministério da Saúde. A resposta foi de que todos os mecenas, incluindo a Galp, têm liberdade de escolha sobre o destino das doações.Contudo, a distribuição dos ventiladores de Ming-Chu Hsu parece não preocupar Eduardo Vítor Rodrigues. Em resposta à, o presidente da AMP diz que "os ventiladores devem ser distribuídos com o critério de resposta aos casos existentes, com margem para o processo de crescimento que se antevê nas próximas semanas. Qualquer outra discussão é menor, sendo certo que até ao momento não houve, que se saiba, falta de ventiladores em nenhum local do país".Em Portugal foram já "distribuídos 144 ventiladores" novos, e a região Norte recebeu 115, entre doações, aquisições e o empréstimo de 60, revelou hoje o Presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19.

Na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia, João Gouveia esclareceu que "já foram distribuídos 144 ventiladores" e que, "por vontade expressa dos doadores", 19 destinaram-se a hospitais do Norte e 78 à Área Metropolitana de Lisboa.

Os outros foram "entregues de acordo com os critérios estabelecidos pela 'task force'", que são a "efetividade, segurança e urgência" e 76% deles destinaram-se à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, "devido ao esforço" a que os hospitais daquela área estão sujeitos.

"Além destes ventiladores, por empréstimo foi ainda possível dotar hospitais da ARS do Norte com cerca de 60 aparelhos, o que corresponde a 43% dos aparelhos que podíamos atribuir ao país", notou João Gouveia.



Morreram 35 pessoas devido à Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da DGS. O número de mortos aumenta para os 380 e o de infetados 13.141, um aumento de 699 casos comparativamente ao relatório de terça-feira.