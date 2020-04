Presidente da Câmara de Famalicão justifica movimento na vila com obras

"intensa aglomeração de carros junto à feira" da vila se devem a obras de pavimentação e não a crimes de desobediência do confinamento social decretado devido à pandemia de covid-19

No mesmo texto, Paulo Cunha garantiu que a feira semanal de Famalicão "está a funcionar excecionalmente com mercado de alimentação", escreveu, explicando: "dos 800 comerciantes que normalmente marcam presença na feira, estão 80, distribuídos por 10 mil metros quadrados"."As pessoas que fazem compras de bens alimentares nas feiras e mercados têm os mesmos direitos daqueles que normalmente o fazem em superfícies fechadas. Haja honestidade a fazer notícias", rematou.Portugal regista 380 mortos associados à covid-19, mais 35 do que na terça-feira, e 13.141 infetados (mais 699), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje.Das 13.141 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (11.930) está a recuperar em casa, 1.211 (mais 31, +2,6%) estão internadas, 271 (menos 26, -10,6%) das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 104.886 casos suspeitos, dos quais 5.903 aguardam resultado das análises. O número de doentes recuperados aumentou para 196 (eram 184).Portugal, em estado de emergência até 17 de abril e onde o primeiro caso foi confirmado em 2 de março, está já na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.A covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia. Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil. Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.