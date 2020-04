O Estado está a cobrar imposto de selo sobre os empréstimos às empresas feitos no contexto das linhas de emergência com garantia pública, lançadas pelo Governo para responder à crise causada pela resposta à Covid-19.O imposto é mais uma das parcelas que, a somar às comissões de gestão e ao spread do empréstimo, eleva os custos para as empresas confrontadas com um aperto sem precedentes à sua liquidez.

Num empréstimo de 250 mil euros contratualizado ao abrigo da linha de apoio ao fundo de maneio, por exemplo, além do spread há uma comissão de gestão que vale 1.250 euros e o imposto do selo, pago por inteiro.

Todos os encargos somados podem levar a taxa final do empréstimo a superar 3%, dependendo do escalão da empresa (uma espécie de notação financeira que atribui spreads diferentes consoante o risco). A eliminação do imposto do selo nestas operações faz parte do pacote de propostas apresentadas ontem pelo PSD, juntamente com a limitação da taxa global destes empréstimos 1,5%.



O Governo anunciou, em março, um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no montante total de 3.000 milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia de covid-19, com um período de carência até ao final do ano e que podem ser amortizadas em quatro anos.

Na indústria, em particular têxtil, vestuário, calçado, indústria extrativa e da fileira da madeira, o ministro da Economia referiu uma linha de 1.300 milhões, sendo 400 milhões de euros destinados a micro e pequenas empresas. Segundo foi anunciado pelo executivo, as empresas vão ter ainda a acesso a uma moratória, concedida pela banca, no pagamento de capital e juros, e as contribuições para a Segurança Social serão reduzidas a um terço em março, abril e maio, "por forma a preservar o emprego".

Já a linha de crédito de 200 milhões de euros destinada à economia em geral - anunciada há mais de 10 dias - será "revista e flexibilizada" nas condições de acesso, nomeadamente deixa de existir a referência a uma queda do volume de negócios em 20%.