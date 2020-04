Dia 19, vou para o inferno ganhar seis euros à hora

Alguns dirão, lá dos seus sofás do T5 no centro de Lisboa, onde exibem as suas quarentenas fofinhas gravando home-vídeos bastante ridículos, que sou um pouco populista. Que sou o gajo que anda com aquele discurso da corrupção, com a mania de que os políticos são isto e aquilo. Não é verdade. Nunca fui populista e nunca achei que os discursos sérios sobre a corrupção se constroem numa perspectiva de terra queimada. Sempre fui bastante moderado no voto, nas ideias sobre o Estado, o povo e a vida em geral. Os meus amigos sabem-no bem. E sabem, no essencial, o que penso sobre a corrupção: tudo o que vai para o bolso de um político ou de um funcionário corruptos é dinheiro público roubado ao bem de todos, na Saúde, na Educação ou na Segurança. Vem isto a propósito de um amigo, um socialista democrático, como Mário Soares gostava de dizer, eleitor do actual governo, que hoje escrevia numa pequena rede social das suas amizades uma coisa de grande inspiração sobre o estado de emergência que vivemos e que, sem a licença dele, aqui partilho:

"Prefiro realçar, obviamente e para além de todos os profissionais de saúde e das forças policiais e militares, todos os que trabalham para termos condições de vida: os trabalhadores das grandes superfícies e supermercados (que ganham durante todo o ano salários mínimos e trabalham horas e horas e até no 1º de maio...), os camionistas que garantem as cadeias de abastecimento, dos restaurantes take away, pessoal das bombas de gasolina, trabalhadores das farmácias, padarias, talhos, dos piquetes da água, da luz, do gás, pessoal dos correios, pessoal da recolha do lixo, dos jornais e das televisões, e a imensa massa que está em casa em teletrabalho. Nesta imensa multidão há público e privado. Nunca pensámos viver uma crise destas e não estávamos preparados para a sua dimensão." Esqueceu-se dos polícias, dos guardas-prisionais e de mais uns quantos. Afinal, a ‘malta dos 600 euros’ é um exército imenso.





Marta Temido Foto: Lusa

Este é o ponto que todos vamos ter de tocar daqui para a frente. Se é que queremos aprender alguma coisa com este coronavírus. Vamos querer continuar a construir uma sociedade que esmaga preços e salários dos que têm menos poder negocial? Vamos querer continuar a construir uma sociedade que só funciona com a ‘malta dos 600 euros’, que é a única que anda na rua a enfrentar os trabalhos mais penosos? Vamos querer continuar a construir uma sociedade que esmaga a sua própria capacidade de pensar quando aceita visões maniqueístas sobre os modos de trabalho e salário no público e no privado?

O exemplo dos enfermeiros é um dos mais eloquentes de todas as nossas contradições sociais e políticas. Vamos querer construir um Serviço Nacional de Saúde que lhes pague 4,65 euros à hora, no intervalo salarial mínimo, ou a fortuna de 6,42 por cada hora de trabalho para marcharem para a frente de combate?! Vamos querer continuar a votar em partidos e líderes que não só desvalorizaram a sua luta e as suas greves como desconsideraram os seus líderes sindicais e profissionais?! Vamos continuar a pedir-lhes que vão para o inferno ganhar 6,42 euros? Vamos pedir-lhes que morram a ganhar 6,42 euros à hora quando têm ao lado médicos em voluntariado (são já 4 mil) a ganhar 75 euros à hora? Não me parece injusto o que ganham os médicos mas aflige-me ser cúmplice, pelo silêncio ou inacção, da tremenda injustiça que estamos todos a fazer aos enfermeiros de todas as categorias, especialidades e condições.





Enfermeiros

"Seis euros e quarenta e dois cêntimos por turnos de doze horas enfiados em hospitais de campanha, metidos em fatos assustadoramente desconfortáveis, com máscaras e óculos que ferem o rosto. Seis euros e quarenta e dois cêntimos, para não dormir em casa e não ver os pais nem os filhos durante semanas que se podem transformar em meses"…

… como ontem escrevia, não apenas uma enfermeira de Évora na sua rede social mas muitos outros no site da Ordem dos Enfermeiros. Este é o retrato de uma imensa hipocrisia política e social que nos exige coerência e consequência. Afinal, para que servem os aplausos e as homenagens em tempos de aflição, muito mais escassas, de resto, em Portugal do que noutros países, como Espanha e Itália?! Como poderemos dizer que a enfermeira de Évora não tem razão quando grita: "Por mim, podem ir à merda. Podem ir todos à merda". Será também ela uma reles populista? Não creio!