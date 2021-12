Ambulância chamada para a prisão de Tires foi mandada para Beja

Maria Malveiro, de 21 anos, foi encontrada morta na sua cela, na cadeia de Tires. A mulher condenada a 25 anos de prisão ainda foi alvo de tentativas de reanimação dentro da camarata, mas os esforços foram inúteis. Enquanto isto acontecia, os meios de emergência que deviam ter ido para o Estabelecimento Prisional de Tires, em Sintra, foram enviados para Beja.

O jornal Lidador Notícias revela que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa, ao receber o alerta, enviou os meios de socorro do INEM para o Estabelecimento Prisional de Beja, em vez de Tires, por engano. A vítima foi acompanhada por um enfermeiro e um médico do Estabelecimento Prisional de Tires, que iniciaram o socorro previsto para este tipo de situação.

De acordo com o INEM, o pedido de ajuda chegou via Central 112 às 12h13 para o socorro de uma prisioneira do EP de Tires. Os bombeiros voluntários de Beja receberam o alerta pelas 12h17 de quarta-feira, para que se dirigissem ao estabelecimento prisional da cidade, tendo sido enviada uma ambulância do INEM para o local. Foi também ativada uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), mas a mesma não estava disponível na altura do alerta.