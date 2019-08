O bebé que morreu no hospital Amadora-Sintra, depois da mãe ter sido transferida do Hospital de Faro por falta de incubadoras, tinha diagnóstico de gravidez de risco. Ao Público, fonte do hospital de Lisboa indicou que a jovem de 23 anos, natural de Albufeira, já tinha estado internada em Faro no mês anterior e estava a ser acompanhada por uma unidade de saúde familiar na cidade de onde era residente.