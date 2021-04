Álvaro Beleza sobre conferência polémica: 'Ventura não é um problema'

Socialista aceitou ir aos "Estados gerais da direita" sem saber que o líder do Chega lá iria. Mas desvaloriza polémica que acredita só estar a dar publicidade a Ventura. "Não é por ele estar no Parlamento que os outros 229 deputados se vão embora".

Desde que se conheceu o cartaz da Convenção do MEL (Movimento Europa e Liberdade) que Álvaro Beleza começou a receber avisos sobre o evento onde estarão os líderes do PSD e do CDS, mas também o do Chega. "Amigos meus socialistas acharam que eu não deveria ir", conta à SÁBADO Beleza, a quem não passa pela cabeça desistir de ir ao que diz serem "os Estados gerais da direita" para evitar estar no mesmo evento que André Ventura.

"Pessoalmente desde sempre vou onde quero, falo com quem quero e digo o que quero", afirma o socialista, que diz que irá como presidente da Sedes (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) que, sendo uma associação que "está ao centro, tem pontes à esquerda e à direita".

Beleza diz não querer alimentar uma polémica que só serve para dar palco ao Chega, mas insiste na ideia de que em Democracia as diferenças se dirimem falando. "Cercas sanitárias só em pandemia", vinca o médico.