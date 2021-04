Contribuintes estão a receber e-mails fraudulentos em nome das Finanças

Vários contribuintes estão a receber e-mails que parecem ter como remetente a Autoridade Tributária e Aduaneira, mas não passam de uma fraude. E o fisco já deixou o alerta aos portugueses para que não carreguem no link que consta no e-mail: "Se receber este e-mail, deve eliminá-lo de imediato".



fisco finanças reparticao autoridade tributaria e aduaneira

"Informamos que o prazo de submissão do IRS de 2020 já iniciou. Para consulta do prazo aplicável à sua situação contributiva, elegibilidade para IRS Automático e confirmação dos dados pré-preenchidos pela AT, solicitamos que aceda ao seguinte link", lê-se no referido e-mail fraudulento.

De acordo com as informações disponíveis no portal das Finanças, "por vezes, são enviadas ao contribuintes mensagens fraudulentas em nome da AT com o objetivo de o convencer a descarregar software malicioso". Noutros casos, acrescenta a entidade, são reproduzidas janelas de autenticação falsas, cujo objetivo é o de "convencer o destinatário a fornecer dados para autenticação no portal ou outro tipo de dados pessoais".

Verificar se tem um antivírus atualizado no computador, suspeitar sempre de links e ficheiros enviados por e-mail, ou em caso de dúvida, nunca responder ou clicar em links, são alguns dos conselhos dados pela Autoridade Tributária e Aduaneira.