Álvaro Beleza defende acordo entre PS e PSD

Educação e formação são indispensáveis

Antigo dirigente socialista aquando da liderança de António José Seguro, o presidente da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, Álvaro Beleza, é defensor de um acordo entre o PS e o PSD para a governação de Portugal. O organismo coordenado pelo médico completou, na sexta-feira, meio século de atividade.Os desafios permanecem os mesmos que justificaram a sua fundação. A criação de pontes entre os diferentes setores da sociedade e os diferentes partidos políticos, tratando-se de pontes que permitam a construção de consensos capazes de potenciar o desenvolvimento e crescimento de Portugal.Antes de mais, é preciso reconhecer que para dançar o tango são precisos dois. E a realidade é que nenhum dos dois lados tem revelado um genuíno esforço para que exista um entendimento. Pessoalmente, defendo um Governo de ‘Bloco central’. A verdade crua dos factos é que, ao longo destes 40 anos, e apesar da alternância governativa, têm sido o PS e o PSD os grandes motores das decisões políticas que criaram um Portugal mais desenvolvido, mais reformista e mais democrático. Podemos sempre focar-nos naquilo que separa estes dois partidos, mas, no essencial, encontramos mais pontos de encontro do que de choque.Nenhum partido deve ser excluído do ‘arco da governação’ se aceitar os princípios da república democrática e liberal que temos, as alianças que integramos e a pertença à União Europeia, designadamente. E aceitar, igualmente, que a governação acarreta inevitavelmente as responsabilidades de procurar o compromisso e assumir decisões difíceis.Não deixo de assinalar que os que alertam, há anos, para esse risco são, geralmente, os mesmos que lançam para o ar a acusação de que esse bloco já existe.É essencial, para aproximar o cidadão do decisor político, obrigar os partidos a melhorar os seus quadros e dar mais poder real ao interior e regiões mais afastadas do centro. Um deputado pode fazer a diferença, por exemplo, em aprovações de orçamento. E isso obriga o poder central a ouvir todo o país. As democracias mais consolidadas e nas quais nos inspiramos (Inglaterra, França, Alemanha e EUA) têm todas círculos uninominais.Gostaria de reforçar o papel da SEDES como contribuinte ativo para a elaboração e execução de propostas e soluções efetivas para o desenvolvimento e crescimento do país. Os diagnósticos estão feitos, há anos. O que tem atrapalhado o nosso país de ser mais ainda é a incapacidade para executar ações e medidas reformistas de forma sustentada e consistente. E isso só acontecerá verdadeiramente se os partidos que historicamente foram capazes de assumir a responsabilidade da governação forem também capazes de criar uma ponte de contacto e consenso para assumir um rumo e segui-lo sem desvios nem recuos.A educação é a mãe de todos os investimentos. Se apostarmos numa educação de qualidade e exigência, se garantirmos a formação ao longo da vida, tudo o resto acontecerá por arrasto.