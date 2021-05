João Rodrigues dos Santos. Da JS ao Chega, porque os políticos "andam aqui para nos roubar"

O apelido Rodrigues dos Santos chama a atenção. Não fosse o candidato João irmão do jornalista e escritor José, e talvez a sua corrida à Câmara Municipal de Cascais pelo Chega conseguisse passar despercebida. Ainda assim, irmãos, irmãos, política à parte, garante João Rodrigues dos Santos, que falou à SÁBADO sentado em frente a uma estante onde só os livros de José Rodrigues dos Santos têm lugar. Lá no meio, uma dedicatória de irmão para irmão: "Ao João, o meu melhor amigo." "É isso que nós somos, um irmão é um amigo para a vida toda."

Entre duas vidas "muito ocupadas", a relação é muito próxima, mesmo quando deixaram de jogar ténis e golfe juntos, depois de um problema de saúde que impediu João Rodrigues dos Santos de fazer desporto. Falam por telefone "com alguma regularidade", mas nunca sobre política. "Ele não gosta de política. Quando falei com ele, foi basicamente para lhe comunicar a minha candidatura e não ser uma surpresa." E nesse telefonema, "nada de conselhos".

No meio daqueles livros todos, só um é que foi parar às mãos do irmão do escritor antes de ganhar um lugar nas bancas. Chama-se A Mão do Diabo, a personagem principal, Tomás Noronha, foi empurrada para o desemprego pela crise e foi exatamente por isso que João Rodrigues dos Santos conheceu a história antes de ser publicada.