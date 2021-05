Marrão e Carmona, os homens do MEL

"Foi o Paulo Carmona que me convidou", descreve o socialista Álvaro Beleza, que será um dos participantes da 3ª convenção do Movimento Europa e Liberdade. "Foi o Paulo Carmona", aponta Henrique Neto, que refere não ter hesitado, "nunca recuso participar em ações abertas a ideias diferentes". "Foi o Paulo." "A mim foi o Jorge." "O Paulo." "O Jorge." Resumo de múltiplos contactos entre quem vai participar nos dois dias de debates organizados pelo MEL (Movimento Europa e Liberdade), a 25 e 26 de maio: ou foi o Paulo, ou foi o Jorge.



Paulo Carmona e Jorge Marrão fazem questão que dizer que há discussão com muita gente – e até muita gente cujo nome é mais conhecido que o deles –, mas são eles que fazem o trabalho de sapa de pegar no telefone, alugar a sala, contratar os meios técnicos (e pagar, que "aqui só eu e o Jorge é que trabalhamos de graça", brinca Paulo Carmona). Considerando que o símbolo do movimento parece uma flor com uma abelha, são as obreiras.



Paulo Carmona é presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, colunista do Jornal de Negócios, está na direção da Ordem dos Economistas e é candidato do IL em Sintra. E Jorge Marrão é partner da Deloitte Portugal, professor no ISEG, colunista do Negócios e está nos espaços Think Tank e MEL Talks, no canal online do jornalista Camilo Lourenço.