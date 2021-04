Ex-autarca suspeito de desviar terrenos através de burla por usucapião

Foi com supresa que Maria Brito, 90 anos, soube que um terreno na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro, por si herdado, após morte da irmã, estava à venda numa imobiliária de São Brás de Alportel. Um dia, juntamente com a filha, dirigiu-se à imobiliária para tentar perceber o motivo, tendo-lhe sido dito que o terreno em causa pertencia a um emigrante português na Suíça, Vitor Baião, que tinha ficado na posse do terreno por usucapião.



Para tal, como constava da escritura notarial, o tal "emigrante" alegou ter recebido o prédio rústico por "doação meramente verbal" de Ermelinda da Conceição em "data imprecisa" do ano de 1986, apresentando no ato testemunhas que comprovavam. A filha de Maria Brito é que não se deu por satisfeita e, depois de alguma investigação, chegou à conclusão que houve, de facto, uma Ermelinda que chegou a ser proprietária do terreno, mas esta chamava-se Ermelinda Bárbara, uma antepassada da sua mãe, falecida em 1975.



O esquema que desviou a posse do terreno de Maria Brito é um dos 25 casos investigados pela Polícia Judiciária de Faro na operação "Senhores da Terra", que levou, esta terça-feira, à detenção de seis pessoas, entre as quais João Pereira, antigo vereador eleito pelo Bloco de Esquerda na Câmara de Olhão, expulso do partido em 2011. Durante anos, um grupo de pessoas terá conseguido identificar e apropriar-se da propriedade dos terrenos através de um notário, "testa de ferro" e testemunhas em atos notarias, vendendo posteriormente os imóveis a preços atrativos.