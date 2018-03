Projecto da Fundação Calouste Gulbenkian quis perceber se os alunos portugueses beneficiavam da utilização de novas tecnologias.





As novas tecnologias têm influência no sucesso escolar? Os resultados de um estudo da Fundação Calouste Gulbenkian mostram que sim. 97,4% dos alunos que participaram no projecto Tablets no Ensino e na Aprendizagem (TEA) passaram de ano. A amostra de estudo foram duas turmas de uma escola secundária de Lisboa.



Quando os aparelhos electrónicos foram entregues aos alunos das duas turmas da Escola Eça de Queirós, nos Olivais Sul, a maioria, sobretudo os do ensino básico, revelou uma "atitude positiva face às tecnologias digitais" mas essencialmente para uso pessoal. No entanto, com o passar do tempo, os alunos (principalmente os do ensino secundário) revelaram uma reação muito positiva à introdução do tablet na aprendizagem, apresentando mesmo uma taxa de sucesso escolar próxima dos 100%.



O resultado da entrada destes dispositivos no processo de aprendizagem dos alunos e dos professores foi revelado com a publicação do livro A Sala de Aula Gulbenkian: Entender o Presente, Preparar o Futuro, de José Luís Ramos e José Moura Carvalho.



"A investigação mostra que os alunos de ambas as turmas que participaram no projecto durante os dois anos, desde o seu início (7.º e 10.º anos) e que transitaram para os anos seguintes (8.º e 11.º anos, respectivamente), foram todos aprovados, à excepção de um aluno, tendo sido calculada uma taxa global, para estes alunos participantes, de sucesso escolar muito próxima dos 100%", revela o estudo que incluiu, no primeiro ano, um total de 51 alunos e 18 professores, e no segundo (2015-2016) 44 alunos e 15 professores.



Segundo o Diário de Notícias, os professores elogiaram bastante a posse do tablet, no contexto do ensino e da aprendizagem.



"Os professores perceberam que a abordagem iTEC melhorou a sua competência pedagógica e digital. Os professores afirmaram que utilizavam a tecnologia com mais frequência; a tecnologia foi sistematicamente integrada ao longo do processo de aprendizagem e não apenas reservada para pesquisas ou apresentações; os professores ficaram mais entusiasmados com as suas práticas pedagógicas."