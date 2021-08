Alojamento local. Associação teme "corrida irracional a novos registos" depois das declarações de Medina

Se for novamente eleito, Fernando Medina quer impossibilitar a abertura de novos negócios de alojamento local. Associação do Alojamento Local em Portugal defende que esta intenção terá o efeito contrário ao pretendido.

Apesar de ter perdido força durante a pandemia, o alojamento local ganhou um espaço considerável na cidade de Lisboa nos últimos anos, acompanhando sempre a tendência crescente do turismo. Agora, Fernando Medina, enquanto candidato autárquico, promete regulamentação e uma das medidas passa pela não atribuição de novas licenças para alojamento local.



A ideia não agradou à Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), que se mostrou surpreendida com as palavras do atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa e teme "uma corrida irracional a novos registos", face a este anúncio "de proibições extremas".

A associação que apoia os donos de espaços de alojamento local acusa o município de falta de estratégia habitacional: "Só se entende este anúncio no âmbito de uma campanha eleitoral onde o alojamento local aparece, mais uma vez, como bode expiatório pela falta de políticas habitacionais eficazes em Lisboa".