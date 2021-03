O negócio das casas: escolhas certas até ao fim do ano

Os centros históricos estão em saldos, mas quem quer comprar novo valoriza as varandas com vista. Nas vendas, o timing é... agora. Antes que acabem as moratórias, em setembro, e dispare a oferta. Leia os conselhos de 20 especialistas.

Abriu a época alta do imobiliário. Até julho, os profissionais do setor e os clientes vão tentar recuperar os dois meses de confinamento que levaram o mercado presencial a reabrir apenas a 15 de março. A SÁBADO falou com 20 responsáveis – diretores das maiores imobiliárias e promotoras de projetos residenciais, analistas de mercado, arquitetos e engenheiros – para saber como vão ser os próximos meses para quem quiser vender, comprar ou alugar uma casa.

Numa coisa todos estão de acordo: a evolução da pandemia continuará a ter muita influência no mercado do imobiliário, a começar pelo tipo de procura e pelos preços. Veja-se, por exemplo, o cenário que o portal Casafari indicou à SÁBADO referente ao período de janeiro a 17 de março passados.

Se os valores de venda caíram nos centros históricos de Lisboa, outrora cheios de turistas e agora com alojamentos locais às moscas – Misericórdia à cabeça (€5.403/m2, ou seja, menos 7,77%) –, também subiram os preços em bairros familiares da capital, como no Areeiro (mais 5,87% – €5.064/m2) ou em Alvalade (4,67% – €5.289/m2). Já no coração do Porto, a freguesia que registou a maior queda (-8,42%) foi Campanhã (€2.001/m2). Ao invés, Ramalde ganhou 1,88% (€2.276/m2).