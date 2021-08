Creches não receberam ainda orientações da DGS

A apenas dois dias úteis do início do ano letivo nas creches, que está previsto para 1 de setembro, estes estabelecimentos não receberam ainda informação sobre a testagem dos seus funcionários, nem orientações sobre as restrições a manter.



À SÁBADO, a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos do Ensino Particular diz que ainda na quinta-feira, dia 26, enviou um email à Direção-Geral de Saúde (DGS) a pedir uma reunião. "Abrimos na próxima quarta-feira e precisamos de saber as orientações para passar a informação no terreno", diz Susana Batista.



O que está em causa não é só a testagem dos funcionários – que seguramente já não acontecerá antes do arranque –, mas saber que restrições, impostas pela covid-19 no anterior ano letivo, se manterão. "Se, tendo em conta que as pessoas estão vacinadas, faz sentido aligeirar um bocadinho?" interroga-se a responsável.