Em comunicado enviado às redações, a comissão instaladora nacional do partido denuncia "a falta de efetivos, a falta de condições nas esquadras e viaturas, a necessidade de atribuição de subsídio de risco, a finalização do processo de descongelamento das carreiras e a necessidade de rever o regime de promoções como os principais problemas com que se debate esta classe".



"Entre outros, chegaram-nos relatos de polícias que dormem nos seus carros por falta de meios para pagar rendas de casa, quando, simultaneamente, o Ministério das Finanças mantém cativados cerca de 14 milhões de euros das contribuições dos polícias para o serviço de ação social", lê-se na nota hoje divulgada.



Por isso, o Aliança manifestou também "solidariedade perante as dificuldades com que se deparam, diariamente, estes homens e mulheres que asseguram a liberdade".



"Não é possível ter forças policiais motivadas sem que estas, como outras matérias, sejam devidamente resolvidas pelo Governo de Portugal", vincou o partido.

