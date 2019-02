Cliente morreu ao tomar o pequeno almoço por volta das 11h30. Corpo só foi retirado pelas 20h30.

O corpo de um homem, de 47 anos, esteve esta quarta-feira durante nove horas dentro de um restaurante da Estrela, em Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, o cliente habitual do restaurante Minha Anita terá morrido pelas 11h30, após tomar o pequeno almoço, e o corpo só foi retirado pelas 20h30.



A demora na recolha do corpo ter-se-á devido ao facto da PSP não ter operacionais, desde o passado dia 16 de janeiro, nenhuma das três viaturas destinadas à recolha de corpos, sendo o trabalho assegurado por uma equipa da Cruz Vermelha de Setúbal – com quem a PSP tem um protocolo em cenários semelhantes.



