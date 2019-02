No texto, é indicado que o partido terá a sigla "A", e é "inspirado nos princípios e valores do personalismo, liberalismo e solidariedade, no respeito pela Constituição da República Portuguesa, na dignidade da pessoa humana e na afirmação da vontade popular para a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária".



De acordo com os estatutos do partido, o "símbolo constitui-se pela palavra 'Aliança' em cor azul escrita em itálico e em maiúsculas, composta com cedilha no 'C' em forma de triângulo de cor cinzenta".



Já a declaração de princípios indica que a Aliança "assenta a sua matriz em três eixos fundamentais: personalismo, liberalismo e solidariedade".



Após as votações, um dos congressistas perguntou se poderia propor uma alteração, mas a presidente da mesa remeteu esse pedido para outro momento, indicando que os documentos seriam postos à votação como estavam escritos.



O Congresso fundador do partido Aliança aprovou este sábado, por unanimidade, os estatutos, a declaração de princípios, o regulamento eleitoral e o símbolo do partido.Depois da aprovação dos estatutos, a presidente da Mesa do Congresso, Ana Costa Freitas, declarou que a Aliança "acabou de nascer".