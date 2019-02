O Sindicato Democráticos dos Enfermeiros (Sindepor) vai interpor uma intimidação para impedir a requisição civil que o Governo anunciou na quinta-feira passada, confirma o António Garcia Pereira, advogado deste sindicato de enfermeiros, ao Observador. O mesmo adiante que deverão fazê-lo na próxima segunda-feira.

Em resposta à decisão do Governo, os enfermeiros vão adotar a via da intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, que permite "uma solução mais adequada e rápida", explica o jurista. Desta forma, Pereira considera que será possível suspender atempadamente a providência com um requerimento e diminuir os prazos para se chegar a uma resolução.

Segundo o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, o Governo de António Costa terá sete dias para responder à intimação. Porém, o prazo pode ser reduzido até 48 horas se o juiz do tribunal administrativo que ficar responsável pelo processo considere que se pode fazer apenas uma audiência oral. Isto poderia impedir a requisição civil já na próxima semana.

O advogado dos Sindepor quer avançar com a intimação já na próxima segunda-feira, que só será possível se forem apresentados dados de que a resolução do Governo carece de fundamentação.

O jurista considera que a requisição civil não é válida e que um tribunal administrativo pode suspendê-la, afirmando estar em posse de informação que demonstra que há cumprimento dos serviços mínimos, até em hospitais "como o de Braga".

"Em São João [hospital no Porto], havia doentes com mais de 700 dias de espera e que passaram a ser considerados prioritários para uma cirurgia hemorroidal e foi apontado como uma das situação de incumprimento", conta Garcia Pereira, acrescentando que este será um dos exemplos para suportar a intimação.



Na sexta-feira, o Sindepor anunciou que iria interpor uma providência cautelar para suspender a requisição civil dos enfermeiros.