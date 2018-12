As 57 pistolas glock que foram roubadas do armeiro da Direcção Nacional da PSP foram desviadas uma a uma pelo agente Luís Gaiba. As armas seriam depois vendidas até 2.000 euros a unidade. Parte desse dinheiro era para o agente que foi denunciado devido a esse mesmo dinheiro.Apesar de nunca ter feito depósitos na conta bancária, Gaiba não tocou no salário durante meses, mesmo apesar dos encargos familiares. A PSP suspeita que vivia do dinheiro da venda de armas durante esse tempo.Saiba mais em Correio da Manhã