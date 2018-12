Saiba ainda todos os constrangimentos de trânsito em vigor dos dias 29 a 31 de Dezembro.

A PSP divulgou as medidas de segurança que serão tomadas durante a passagem de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa. A praça será rodeada com a criação de perímetros de segurança, e poderá ser acedida através de nove pontos.

Quem quiser entrar, será revistado. As autoridades informaram que há certos objetos que podem impedir o acesso ao recinto. Se estiver na posse de cadeiras, bancos, apontadores de laser, megafones, buzinas de ar comprimido e selfie sticks, será proibido de entrar no Terreiro do Paço.

Também não se podem levar garrafas e copos de vidro para o local, bem como "chapéus-de-chuva com hastes compridas".

Se pretende levar os seus pertences numa mochila ou bolsa, atenção às medidas: não pode ser superior ao tamanho de uma folha A3, indica a PSP.

No dia 31, o recinto abrirá ao público cerca das 19 horas, pelo que as pessoas são aconselhadas a deslocarem-se para o recinto com "a maior antecedência possível".

Trânsito muito condicionado no Terreiro do Paço de 29 a 31 de Dezembro

Nos dias 29, 30 e 31 de Dezembro haverá vários condicionamentos de trânsito ao redor do Terreiro do Paço.

Dias 29 e 30 de Dezembro

Haverá um corte total de trânsito na Praça do Comércio entre as 20h30 e as 00h30.

Cortes principais:

Praça Duque de Terceira/ Cais do Sodré (trânsito desviado para a Rua do Alecrim ou inverte)

Av. Infante D. Henrique c/ Rua Cais de Santarém e Estação Sul e Sueste;

Rua da Alfândega c/ Praça do Comércio;

Rua da Prata (condicionada);

Rua do Ouro (condicionada);

Restauradores Sul, cuja passagem para o Rossio só é permitida a Transportes Públicos.

Dia 31 de Dezembro

Haverá um corte total de trânsito na Praça do Comércio a partir das 17 horas. Os cortes principais ocorrerão nos seguintes locais:

Av. 24 de Julho c/ Av. D. Carlos I;

Largo Vitorino Damásio e Calçada Marquês de Abrantes;

Praça Duque de Terceira/ Cais do Sodré (trânsito é desviado para a Rua do Alecrim ou inverte);

Rua do Arsenal;

Av. Infante D. Henrique (Viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque - Corte TOTAL, excepto Transportes Públicos);

Av. Infante D. Henrique c/ Estação Sul e Sueste;

Av. Infante D. Henrique c/ Santa Apolónia (excepto Transportes Públicos);

Rua da Alfândega c/ Praça do Comércio;

Rua Vitor Cordon c/ Calçada do Ferregial;

Restauradores Sul;

Rua do Ouro (encerrada);

Praça da Figueira – Encerrado o acesso à Rua dos Fanqueiros e Rua dos Douradores