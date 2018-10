O motociclista da divisão de trânsito, com cerca de 55 anos, não resistiu ao despiste num dos túneis da Avenida da República, em Lisboa.

Um agente da PSP, motociclista da divisão de trânsito com cerca de 55 anos, morreu esta terça-feira na sequência de um despiste que aconteceu num dos túneis da Avenida da República, junto ao Campo Pequeno, em Lisboa.



Segundo os Sapadores de Lisboa, o acidente aconteceu por voltas das 12h15 e obrigou ao corte da circulação, no sentido Saldanha - Entrecampos, que foi reposta por volta das 14h15.



De acordo com fonte do Comando de Lisboa da PSP, "ainda se desconhece se foi por alguma doença súbita [do condutor] ou não, não há mais nenhuma viatura interveniente [no acidente], mas pode ter-se tratado também de um desequilíbrio", afirmou à agência Lusa.



Segundo a mesma fonte, trata-se de um agente da PSP que estaria "de folga a circular em motociclo particular", não sendo possível precisar a idade do mesmo.



A vítima foi assistida no local pelo INEM, com o óbito a ser declarado no local.



No local estiveram, para além de veículos do INEM e um psicólogo das autoridades.