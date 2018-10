14:57

Uma perseguição em Gaia terminou com quatro pessoas feridas, entre elas dois agentes da PSP. Não houve feridos graves na sequência do acidente.

Uma perseguição policial terminou, este sábado de manhã, num acidente no nó de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Acidente provocou quatro feridos, entre eles dois elementos da PSP que seguiam em perseguição.



O acidente deu-se por volta das 11h40 horas e envolveu uma carrinha da PSP e um outro veículo, avança o Correio da Manhã.



Os feridos, dois agentes da PSP e dois civis, foram todos considerados ligeiros, tendo sofrido algumas escoriações ligeiras.



O condutor do veículo ligeiro que estaria a ser perseguido não sofreu ferimentos e foi detido por condução perigosa.



Trânsito esteve condicionado na A1 e o acesso ao nó de Canidelo cortado no sentido norte/sul. No local estiveram os Sapadores de Gaia, Bombeiros Voluntário de Coimbrões, INEM e GNR.