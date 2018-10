Tribunal condenou a empresa Enviroil II por ter despedido uma trabalhadora que se encontrava impedida de trabalhar por uma gravidez de risco.

O Tribunal Judicial de Santarém condenou uma empresa na Carregueira, Chamusca, por ter despedido uma trabalhadora grávida. Segundo uma nota publicada no site institucional da União dos Sindicatos do Distrito de Santarém, em Novembro de 2017 Enviroil II- Reciclagem de Óleos Usados Lda. despediu a mulher que se encontrava impedida de trabalhar por uma gravidez de risco.



O tribunal, de acordo com a mesma nota, "considerou como provado que a situação de precariedade laboral em que assentava o contrato, da trabalhadora grávida, era baseado numa fundamentação falsa com um único propósito de colocar a trabalhadora numa situação de precariedade, considerando assim que a caducidade de contrato invocada pela administração da Enviroil II não é válida". E acrescentou: "A comprová-lo está o facto da empresa ter imediatamente contratado outra trabalhadora para aquele mesmo posto de trabalho".



O Tribunal Judicial de Santarém considerou o despedimento inválido já que "a empresa não agiu correctamente, nem cumpriu com as suas obrigações legais nessa situação".



Assim, a Enviroil II foi obrigada a reintegrar a trabalhadora e ainda "a pagar-lhe a diferença salarial entre o montante auferido pelo subsidio de desemprego e o seu salário real". "Caso a trabalhadora prefira não ser reintegrada por já se encontrar noutra empresa", a empresa será obrigada a "pagar a indemnização compensatória e as horas de formação profissional continua não atribuída".



No entender União dos Sindicatos do Distrito de Santarém, "a sentença do Tribunal Judicial de Santarém, em primeiro lugar, traduz-se numa vitória para a trabalhadora e para os seus direitos enquanto mulher, jovem e mãe trabalhadora, mas também num exemplo para que outras administrações não tenham comportamentos vergonhosos no que diz respeito aos direitos de parentalidade".