Um autocarro da STCP colidiu com um veículo ligeiro da empresa NOS e enfaixou-se contra uma árvore, na rua do Campo Alegre, no Porto. O acidente causou onze feridos, três dos quais ficaram em estado grave. Uma das vítimas é uma criança, de acordo com o Correio da Manhã.

No local estão dez ambulâncias e dois carros de bombeiros, bem como outras viaturas, estando no socorro às vítimas o Batalhão de Bombeiros do Porto, os Bombeiros Voluntários do Porto, bem como o INEM.



Por motivos ainda por apurar, o veículo ligeiro e o autocarro articulado da STCP chocaram de frente e o pesado saiu da estrada e ficou enfaixado entre duas árvores, ao final da tarde desta quinta-feira.



Os feridos estão a ser encaminhados para várias unidades hospitalares do Porto. Os casos mais graves seguira para os hospitais de São João, Pedro Hispano e Santo António.



O trânsito na Rua do Campo Alegre está interrompido entre a Praça da Galiza e o túnel de acesso à Ponte da Arrábida, enquanto se procede à remoção do autocarro e ao corte da árvore, tombada por cima deste.