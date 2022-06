Agenda do Trabalho Digno vai ser aprovada em Conselho de Ministros

O Conselho de ministro vai aprovar hoje o pacote legislativo da Agenda do Trabalho Digno, com 70 medidas que vão ser depois enviadas para o Parlamento, noticiou o DN.







MIGUEL A. LOPES/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em declarações ao jornal, a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho, principal responsável do governo por este dossier, referiu que o objetivo é que as medidas estejam "já em operação" em janeiro de 2023. A Agenda foi anunciada pela primeira vez em 2019.A implementação da Agenda implicará estudos para análise de novos modelos de organização do trabalho, incluindo a semana de quatro dias e os modelos híbridos de trabalho presencial e teletrabalho.Para já, a redução dos dias de trabalho só vai ser estudada no setor privado, com experiências "voluntárias".