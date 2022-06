Retomado voo entre Portugal e China após mais de seis meses de suspensão

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A ligação aérea entre Portugal e a China vai ser retomada no dia 11 de junho, com a frequência de um voo por semana, após ter estado suspensa durante mais de seis meses.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Portugal China aviação suspensão voo

Fonte da companhia aérea Beijing Capital Airlines confirmou à agência Lusa o reinício da única ligação aérea entre Portugal e o leste da Ásia.As autoridades da cidade chinesa de Xian, a capital da província de Shaanxi, suspenderam a ligação com Lisboa no dia 25 de dezembro, numa altura em que aquela região enfrentava um surto de covid-19. A cidade retomou, em 23 de janeiro, os voos domésticos, mas manteve as ligações internacionais suspensas.O voo ficou então com estatuto incerto, sendo sistematicamente cancelado, semana após semana.Ao abrigo da estratégia de 'zero casos' de covid-19, a China mantém as fronteiras praticamente encerradas desde março de 2020.O país autoriza apenas um voo por cidade e por companhia aérea, o que reduziu o número de ligações aéreas internacionais para o país em 98%, face ao período pré-pandemia.