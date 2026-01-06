Aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da GNR

Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários durante três meses.
O aeroporto de Lisboa é esta terça-feira reforçado com 24 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma medida do Governo para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.
Aeroporto de Lisboa ASPP / PSP /Instagram
Segundo disse à Lusa o porta-voz da GNR, Carlos Canatário, os 24 militares vão trabalhar em "turnos flexíveis", compostos por equipas de 10 elementos e um supervisor, e vão estar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.
Os militares que reforçam agora o aeroporto de Lisboa têm formação certificada no controlo de fronteiras e receberam na sexta-feira e na segunda-feira uma formação "meramente administrativa" por parte da PSP, Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA.
Para já, adiantou ainda a GNR, desconhece-se quanto tempo é que os militares vão ficar no aeroporto Humberto Delgado.
Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.
O aeroporto de Lisboa já tinha sido reforçado com 80 agentes da PSP, durante o período de Natal e Ano Novo, devido aos elevados tempos de espera.
O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.
