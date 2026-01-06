Sábado – Pense por si

Portugal

Aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da GNR

Lusa 07:30
As mais lidas

Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários durante três meses.

O aeroporto de Lisboa é esta terça-feira reforçado com 24 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma medida do Governo para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.

Aeroporto de Lisboa
Aeroporto de Lisboa ASPP / PSP /Instagram

Segundo disse à Lusa o porta-voz da GNR, Carlos Canatário, os 24 militares vão trabalhar em "turnos flexíveis", compostos por equipas de 10 elementos e um supervisor, e vão estar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.

Os militares que reforçam agora o aeroporto de Lisboa têm formação certificada no controlo de fronteiras e receberam na sexta-feira e na segunda-feira uma formação "meramente administrativa" por parte da PSP, Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA.

Para já, adiantou ainda a GNR, desconhece-se quanto tempo é que os militares vão ficar no aeroporto Humberto Delgado.

Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.

O aeroporto de Lisboa já tinha sido reforçado com 80 agentes da PSP, durante o período de Natal e Ano Novo, devido aos elevados tempos de espera.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Governo Natal Guarda Nacional Republicana Lisboa Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado Autoridade Nacional de Aviação Civil Polícia de Segurança Pública Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

Menu shortcuts

Aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da GNR