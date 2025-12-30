Sistema europeu de controlo de fronteiras vai ser suspenso por três meses no aeroporto de Lisboa

Sábado – Pense por si

Informação avançada pelo Ministério da Administração Interna.

O sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários vai ser suspenso por três meses no aeroporto de Lisboa. 

Aeroporto de Lisboa regista atrasos e cancelamentos de voos
Aeroporto de Lisboa regista atrasos e cancelamentos de voos ASPP / PSP /Instagram

Num comunicado enviado às redações, o ministério justifica a decisão com “a necessidade de implementar e reforçar as medidas de contingência definidas em setembro”, referindo ainda que vai “aumentar em cerca de 30% a capacidade de equipamentos eletrónicos e físicos de controlo de fronteiras externas”, bem como “aproveitar a capacidade certificada da GNR no controlo de fronteiras para reforçar de imediato os meios humanos ao serviço no aeroporto Humberto Delgado”.  

Desde que este sistema começou a ser implementado que o tempo de espera para passar pela imigração no Aeroporto de Lisboa aumentou bastante e esta terça-feira ultrapassou as sete horas. As companhias aéreas falam num problema grave de com passageiros a perder voos de ligação e bagagens que ficam por recolher. 

A Associação de Companhias Aéreas em Portugal (RENA) refere que o aeroporto não estava preparado para o novo sistema de controlo de fronteiras. Para tentar resolver a situação o Conselho de Ministros já tinha autorizado a PSP - responsável pelo controlo desde a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2023 – a gastar sete milhões e meio de euros, até 2028, para a aquisição de máquinas destinadas à implementação de sistemas integrados, de modo a melhorar os fluxos no aeroporto.  

