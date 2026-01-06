Advogada oficiosa de Sócrates recusa representá-lo por ser do Chega e ter posições contrárias ao antigo primeiro-ministro

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

Inês Louro, a advogada oficiosa de José Sócrates, recusou representar o antigo primeiro-ministro invocando “Objeção de Consciência” para não ficar no processo. A advogada, que chegou a ser eleita vereadora pelo Chega, diz ter posições contrárias ao arguido, e já assumidas publicamente, que a impedem de o representar.



José Sócrates, antigo primeiro-ministro arguido no processo Operação Marquês

A advogada foi convocada pelo tribunal para representar Sócrates, esta terça-feira, no julgamento da Operação Marquês depois de José Preto, advogado do antigo primeiro-ministro, ter entregue na segunda-feira uma declaração médica ao tribunal. José Preto terá uma pneumonia, segundo apurou o CM.

O tribunal já mandou nomear outro advogado oficioso.