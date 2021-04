Advogados da Madeira vão ser vacinados

O Governo Regional da Madeira aceitou a proposta para incluir advogados no plano de vacinação e Ordem dos Advogados pede que medida seja implementada também no continente.

O Governo Regional da Madeira aceitou o pedido do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados para acrescentar os advogados ao plano de vacinação e, em comunicado, a Ordem considera não existirem motivos para que a medida não seja aplicada também no continente. Em causa, diz Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, está a "segurança de todos os que diariamente têm que se deslocar aos Tribunais".



Luís Pinto, de 59 anos, foi também um dos fundadores do Académico de Leiria. Direitos Reservados

Num encontro com Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, e com Mário Belo Morgado, secretário de Estado Adjunto e da Justiça, a Ordem dos Advogados pediu que seja elaborado um plano que contemple não apenas os magistrados, mas também os advogados e os funcionários judiciais.

Na mesma reunião, a Ordem liderada por Luís Menezes Leitão reclamou ainda as condições das salas de espera que estão disponíveis para os advogados no Juízo Local Criminal de Lisboa e no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa. Estes espaços "não preenchiam as necessárias condições de segurança, devido ao reduzido espaço e à ausência de ventilação das mesmas". Face às condições inadequadas, a Direção-Geral da Administração da Justiça, disponibilizou um novo espaço.