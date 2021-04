Nunca o número de casamentos foi tão baixo como no ano passado

O número de casamentos em Portugal em 2020 foi o mais baixo desde que há registos, caindo quase para metade em relação a 2019, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).







Alianças de casamento

O número de casamentos em 2020 atingiu 18.902, menos 14.370 do que no ano anterior, representando uma diminuição de 43,2%, segundo o INE, que atribuiu a redução às medidas decretadas por causa da pandemia de covid-19."Na última década, o número de casamentos esteve sempre acima dos 30.000 e, desde que há registos, nunca se verificou um valor tão baixo", salientou o INE, que atribuiu este número inédito à "declaração do primeiro estado de emergência no país, a 18 de março de 2020, e as respetivas medidas de contenção da pandemia".