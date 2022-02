Advogado em guerra de honorários milionários com Angola

O Banco Nacional de Angola (BNA) e a Procuradoria-Geral da República do país comunicaram por escrito ao advogado Paulo Blanco a revogação do mandato de representação em Portugal e a rescisão da convenção de pagamentos de honorários. Em vigor durante quase 10 anos, os dois documentos deram muito dinheiro a ganhar ao advogado português que foi condenado em 2018 (sentença confirmada pela Relação de Lisboa em novembro de 2021) a uma pena suspensa de quatro anos e quatro meses de prisão por, entre outros crimes, corrupção ativa e branqueamento de capitais na Operação Fizz, o caso em que foi corrompido o então procurador Orlando Figueira.



A 30 abril de 2020, numa comunicação dirigida à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a PGR de Angola informou que o escritório de advogados de Blanco e da mulher, Cristina Portela Duarte, tinha deixado de representar o Estado angolano desde 1 de fevereiro de 2019 no caso de uma burla de 150 milhões de euros, dinheiro desviado de contas do BNA para outras controladas em Portugal por suspeitos angolanos e portugueses.



O documento assinado pela subprocuradora-geral da República Eduarda Rodrigues, a que a SÁBADO teve acesso, vincou às autoridades de Lisboa que a revogação do mandato se estendia a “quaisquer outros” processos que “corram trâmites no DCIAP ou em qualquer tribunal de jurisdição comum” e ainda salientou que o BNA já tinha rescindido a milionária convenção de honorários feita com dois elementos do escritório de advogados.