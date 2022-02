Terapeutas apanhados em prescrições médicas proibidas

Uma denúncia levou a equipa da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) àquela cave arrendada, com uma receção, dois gabinetes e casa de banho, onde um osteopata fazia tratamentos. Visitaram a clínica a 3 de junho de 2020 depois de uma comunicação da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). E tudo fruto de um acaso: um bioanalista acupuntor estranhou que o colega osteopata pudesse requerer exames usando as vinhetas com o símbolo da ACSS. É que estas estão vedadas aos profissionais das terapias não convencionais (TNC). E questionou aquele organismo sobre como poderia obtê-las. A pergunta era inocente, mas deu o alerta: estaria um osteopata a utilizar vinhetas para solicitar exames?



A clínica, anotaram os inspetores no relatório final que a SÁBADO consultou, dava todas as garantias de privacidade e de higiene. E tinha um único profissional, o tal osteopata. Durante a visita, encontraram “um rolo” com várias vinhetas “prontas a serem utilizadas”. Tinham “o logótipo e o tipo de letra” da ACSS, “induzindo em erro os destinatários”, lê-se. A ACSS esclareceria depois a IGAS que nunca autorizara o osteopata a usar os seus símbolos.



Já este técnico alegou que eram meros autocolantes que usava para se identificar – como poderia ser um carimbo – e que a referência à ACSS surgia por ter autorização deste organismo para trabalhar como osteopata (e de facto tem).