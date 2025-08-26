Suspeito de crime de incêndio florestal detido em Vila Real

Os guardas apuraram que o incêndio tinha sido provocado por chama direta, através da utilização de um isqueiro que se encontrava na posse do indivíduo.

Um homem de 55 anos foi detido esta terça-feira pelo crime de incêndio florestal com recurso a um isqueiro, na zona de Vila Marim, concelho de Mesão Frio, anunciou a Guarda Nacional Republicada.



Incêndio em Vila Real e Mondim de Basto queima cerca de 3.000 hectares na serra do Alvão PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

A GNR de Vila Real disse, em comunicado, que na sequência de uma denúncia relacionada com um incêndio florestal, na localidade de Vila Marim, na serra do Alvão, os militares desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e intercetar o suspeito.

Os guardas apuraram que o incêndio tinha sido provocado por chama direta, através da utilização de um isqueiro que se encontrava na posse do indivíduo.

A detenção aconteceu pelas 02h00, numa altura em que já estava em curso um incêndio na serra do Alvão, que teve início às 20:46 em Quintelas, em zona próxima de Vila Marim, e que entrou em fase de resolução às 10h50 de hoje.

A GNR disse que o suspeito foi detido e o isqueiro apreendido.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.

A Guarda Nacional Republicana disse que se mantém vigilante na prevenção e combate aos incêndios rurais, contribuindo ativamente para a responsabilização criminal dos seus autores e para a proteção de pessoas, bens e do património natural.

A serra do Alvão, em Vila Real, foi atingida já por um grande incêndio entre 02 e 13 de agosto que se alastrou a Mondim de Basto e queimou 6.000 hectares, cerca de 1.500 dos quais no Parque Natural do Alvão (PNA).

No concelho de Vila Real, o fogo impactou sete freguesias e 30 localidades.