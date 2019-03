O antigo deputado do PS, António Calvete, está a ser investigado por suspeitas de branqueamento de capitais relacionado com a compra de ouro a familiares.

O administrador dos colégios GPS, António Calvete, está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de branqueamento de capitais relacionado com a compra de ouro a familiares, avança o Público deste domingo. O antigo deputado do PS já havia sido acusado em 2016 por suspeitas de corrupção e tráfico de influências, desviando fundos dos colégios privados para benefício pessoal dos administradores que, com parte dele, pagaram jantares, mobília, produtos de tabaco, viagens e garrafas de vinho.

De acordo com o inquérito aberto no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, referido pelo Público, estão compras de ouro no valor de pelo menos 400 mil euros dadas a dois filhos do administrador e à sua companheira, através de várias contas do Novo Banco. Ainda antes destas operações, em 2018, António Calvete já havia transferido grandes quantias para as mesmas contas bancárias.

A procuradora responsável pelo processo suspeitava que o antigo governante tentou adquirir ouro com o propósito de "subtrair à ação da justiça vantagens obtidas de forma ilícita". No entanto, refere o diário, a operação falhou: os elevados montantes, na ordem do milhão de euros, chamaram à atenção dos mesmos alertas automáticos que haviam sido usados para prevenir o branqueamento de capitais.

O julgamento no qual António Calvete e outros quatro administradores dos colégios Gestão de Participações Sociais irão responder pelos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e peculato acontecerá a 12 de setembro. Ao todo, o MP refere que estes se terão aproveitado de 30 dos 300 milhões que os colégios privados receberam do Estado entre 2005 e 2013 em apoios.

Na mira do Ministério Público, indica o jornal, está também um antigo secretário de Estado e um ex-diretor regional de educação, ambos acusados de corrupção. O juiz de instrução Ivo Rosa ilibou ambos os arguidos, por considerar não existirem indícios suficientes para serem julgados.

"A suposta imputação de uma infração relacionada com branqueamento de capitais não tem sentido: não só não foi praticada qualquer conduta que possa ser considerada um ato de branqueamento ou de dissimulação de capitais, como tal crime exige uma conduta ilícita anterior que tenha produzido vantagens (o chamado crime precedente), conduta essa que de todo não ocorreu", responde o advogado de António Calvete, Mário Diogo.

O Público acrescenta também que colégios privados como os GPS continuam a ser financiados pelo Ministério da Educação através de contratos de associação, apesar de que este grupo de colégios já não tenha existência formal.